Hırvatistan Büyükelçisi Cvitanovic'ten Karatay'a ziyaret

Karatay Belediyesi’nde gerçekleşen ziyarette Başkan Hasan Kılca, heyete Karatay’ın sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kılca, Büyükelçi Cvitanovic ve beraberindeki heyeti belediyede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

KILCA, KARATAY’IN ÜRETİM GÜCÜNE VURGU YAPTI

Konya’nın üç merkez ilçesinden birinin Karatay olduğunu belirten Başkan Kılca, ilçenin yaklaşık 400 bin nüfusa sahip olduğunu ve 2 bin 800 kilometrekarelik yüz ölçümüyle oldukça geniş bir coğrafyayı kapsadığını söyledi.

Karatay’ın özellikle tarım ve sanayi alanlarında önemli bir konumda bulunduğunu vurgulayan Kılca, son yıllarda Konya’da küçük ve orta ölçekli sanayinin hızla geliştiğini, bu gelişimin önemli bir bölümünün de Karatay sınırları içerisinde gerçekleştiğini ifade etti.

Tarımsal üretimde de Karatay’ın önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Hasan Kılca, şunları kaydetti: “Konya, tarım denildiğinde Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri. Tahıl üretimi başta olmak üzere birçok alanda önemli bir üretim kapasitesine sahibiz. Karatay da bu üretimin en yoğun gerçekleştiği ilçelerden biridir. Sanayi ve tarımın yanı sıra kadim geçmişimiz, turizm potansiyelimiz ve park-bahçeler alanında hayata geçirdiğimiz özgün yatırımlarla Konya’nın öne çıkan merkezlerinden biri olmayı sürdürüyoruz.”

CVITANOVIC: KARATAY’I YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULDUK

Hırvatistan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ise Karatay’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karatay’ın sahip olduğu geniş yüz ölçümü, güçlü tarım potansiyeli ve gelişen sanayi altyapısının dikkat çekici olduğunu belirten Cvitanovic, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler aldıklarını ifade etti.

Karatay’ın yürüttüğü çalışmaların dikkat çekici olduğunu ifade eden Cvitanovic; “Karatay’ın gelişimini yakından tanıma fırsatı bulduk. Özellikle tarım, sanayi, eğitim ve şehircilik alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar oldukça etkileyici. Misafirperverlikleri dolayısıyla Sayın Başkan Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.