  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı
Aktüel

Hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Adana'da evin bahçesindeki demir korkulukları çalmaya çalışan zanlı suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 01:00:00 -
Hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde evin bahçesindeki demir korkulukları çalmaya çalışan zanlı suçüstü yakalandı.

Beyaz Evler Mahallesi'nde devriye gezen bekçiler, evin bahçesine ait demir korkulukları çalmaya çalışan kişiyi fark etti.

Bekçiler, şüpheli M.Ş.A'yı suçüstü yakaladı.

Zanlının üst aramasında uyuşturucu ile elektrikli motosikletinde çok sayıda bakır klima borusu ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay