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Yerel Hırsızlardan bıktı otomobili konteynerin üzerine taşıdı
Yerel

Hırsızlardan bıktı otomobili konteynerin üzerine taşıdı

Yeniakit Publisher
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Hatay'ın Antakya ilçesinde müşterisine ait 1978 model Toros marka otomobili emanet olarak iş yerinde muhafaza eden Emrah Çakan, aracı hırsızlardan koruyabilmek için forklift yardımıyla konteynerin üzerine koydu.

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’nde oto çekici işi yapan Emrah Çakan’ın arkadaşı emekli astsubay 1978 model Toros marka otomobille seyir halindeyken kaza yaptı. Kaza sonrası aracı zarar gören emekli astsubay, durumu Çakan’a bildirerek aracı emanet olarak iş yerine bıraktı. Aylarca işyerinin önünde duran Torosun her geçen gün bir parçası hırsızlar tarafından çalındı.

Emanet edilen aracın zarar görmesini istemeyen Çakan, aracı çalmasınlar diye forklift yardımıyla iş yerinin önünde bulunan konteynerin üzerine koydu. Konteynerin üzerinde 4 aydır duran otomobil, vatandaşların ilgisini çekerken adres tarifinde de kolaylık sağlanıyor. İşyerinin önündeki konteynerin üzerinde 4 aydır Toros’un durduğunu ifade eden Emrah Çakan, "Emanet bizde namustur, hırsızlar çalmasın diye yerden alıp forkliftle konteynerin üzerine koydum" dedi.

Emekli astsubayın emanet ettiği aracı hırsızlardan korumak için konteynerin üzerine koyan Emrah Çakan, "Bu konteynerin üzerindeki araçla ilgili olarak, emekli astsubay bu araçla kaza yapıyor. Bizde yol yardım aracımızla aracı buraya getiriyoruz. Bu araç dükkanın önünde yerdeydi. Araç biraz eski model ve sağlam olduğundan her gün bir parçası çalınıyordu.

Bizde güvenli ve kimse erişemeyip bir parçasını çalmasın diye aracı konteynerin üzerine koyduk. Konteynerin üzeri güvenli ve kimse erişemiyor. Yaklaşık 4 aydır araç konteynerin üzerinde duruyor. Şimdi ise kimse erişemediği için bir parçasını çalmıyor. İşyerimi tarif ederken konteynerin üzerinde araç var diyorum. Gelen müşteriler rahatlıkla buluyor. Sahibiyle birlikte çalışıyoruz ama memleketine gitti. Emanet bizde namustur. Çalmasın diye yerden alıp forkliftle konteynerin üzerine koydum. Her gün bir şeyleri eksiliyordu. Bu şekilde zararı olmuyor ve güvenli oldu. Her gün aracın bir yerine çalıyorlardı, bende çalınmasın diye yerden alıp yukarıya koydum" ifadelerini kullandı.

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