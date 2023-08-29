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Gündem Hırsızlar su motoru ve arı kovanlarına dadandı
Gündem

Hırsızlar su motoru ve arı kovanlarına dadandı

Yeniakit Publisher
2023-08-29 18:08:00 -
Hırsızlar su motoru ve arı kovanlarına dadandı

Hırsızlar şimdi de köylünün su motorları ve arı kovanlarını çaldı.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde su motoru ve arı kovanı çalın hırsızlar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Besni ilçesine bağlı Dikilitaş köyünde 2 adet su motoru ve 8 adet arı kovanı çalındı. Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda, çalınan su motorları ve arı kovanlarının Gaziantep’in Araban ilçesinde satışa çıkarıldığı tespit edildi.
Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 3 hırsızlık olayı gerçekleştiren Ü.Y. ve A.D. isimli şahıslar çaldığı eşyalar ile yakalandı. Şahıslar ile ilgili adli işlemlere başlanılırken, söz konusu malzemeler sahiplerine teslim edildi.

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