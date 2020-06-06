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Aktüel

Hırsızlar bu kez kapıdan değil çatıdan girdi

Bayrampaşa’da hırsızlar bir iş yerine çatıdan girip kasadaki paraları alarak kaçtı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 11:17:56 -
Hırsızlar bu kez kapıdan değil çatıdan girdi

Bayrampaşa’da hırsızlar bir iş yerine çatıdan girip kasadaki paraları alarak kaçtı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polisin çalışması sonucu yakalanan 3 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Hırsızlık olayı, 14 Mayıs günü Bayrampaşa Terazidere Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil işi yaptığı öğrenilen iş yerine giren hırsızlar kasada bulunan 36 bin 520 TL’yi çalarak kayıplara karıştı. Soyulduğunu fark eden iş yeri sahibinin ihbarıyla, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından şüphelilerin eşkalleri tespit edildi. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.


İş yerine çatıdan girdiler


Polisin, şüphelilerin eşkallerini belirlemek için tek tek incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde, 3 kişinin binanın çatısında bir süre bekleyip etrafı kolaçan ettiği, daha sonra hep birlikte içeri girdikleri görüldü. Görüntülerin devamında ise içeri giren hırsızların kasa odasını aradığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.


Polisin çalışmaları sonucu olayın şüphelisi olduğu belirlenen 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslardan Selman P.’nin (21) 17, T.K.’nın (21) 2, küçük yaştaki İ.E.S.’nin (14) ise 1 adet suç kaydı olduğu belirlendi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selman P. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.E.S. ve T.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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