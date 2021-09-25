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Yaşam Hırsızın evinden cephanelik çıktı
Yaşam

Hırsızın evinden cephanelik çıktı

Aydın'da hırsızlık suçuna karışan azılı hırsız polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla yakalandı. Yakalanan hırsızın evinden cephanelik çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 01:23:00 -
Hırsızın evinden cephanelik çıktı

Aydın'da çok sayıda hırsızlık suçuna karışan azılı hırsız polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakalanırken, evinden de cephanelik çıktı.

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Aydın il genelinde birçok hırsızlık suçuna karıştığı tespit edilen M.H. polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 2 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, çok sayıda fişek, motorlu testere ve kesici aletler ele geçirildi.

 

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan M.H. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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