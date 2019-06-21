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Hırsızdan şaşkına çeviren cevap: Çalıyorum ne yapacaksın

Bağcılar'da gece saatlerinde motosiklet çalmaya çalışan bir hırsız vatandaş tarafından fark edildi. Vatandaşın şüpheliyi uyarısı üzerine şüphelinin "Çalıyorum, ne yapacaksın" sözleri görenleri şaşkına çevirdi.

21 Haziran 2019 Cuma 11:44

Bağcılar'da gece saatlerinde yaşanan hırsızlık olayı sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Sosyal medyadaki görüntülerde iddiaya göre, gece kimsenin olmadığını düşünen hırsız, park halinde kilitli bulunan motosikletin yanına gelerek, çalmak için uğraştı. Tam bu sırada evinin penceresinde bulunan bir kişi, o anları cep telefonuna kaydetmeye başladı.

Kayıt sırasında duyarlılık gösteren vatandaş hırsıza bağırarak, ‘Ne yapıyorsun' diye uyardı. Bunun üzerine pişkin hırsız, videoyu çeken vatandaşa, “Çalıyorum, ne yapacaksın" diyerek cevap verdi. Hırsızlığa teşebbüs eden kişi ardından, video çeken kişinin üzerine yürüdü. Bir süre sonra ise olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu. Yaşanan bu anlar ise sosyal medyada çok kısa sürede yayıldı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:44
  1. hırsız
  2. motor hırsızı

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  • nostaljinostalji21 dk önce
    işte vatandaş ne yapacak. Devletin adam görev yapmadığı yerde*
  • SelimSelim23 dk önce
    Hırsızları başımıza çıkaran ve hiç bir ceza vermeyen adalet sistemine yazıklar olsun.Bakıyorsun haberde yakalandı ve aynı suçtan 20 den fazla kaydı var diyor. Bu ülkede adalet sistemini devlet sağlayamıyorsa millet kendi kendine sağlamaya başlar bu gidişle.

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