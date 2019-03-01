‘Hırsıza kilit dayanmaz’ sözü akıllı sistemler ile tarih oluyor

İSTANBUL (İHA) – Günümüzün en önemli teknolojisi arasında yer alan güvenlik kameraları ve akıllı güvenlik sistemleri sayesinde, ‘Hırsıza kilit dayanmaz’ sözü tarihe karışıyor.

Optimum Teknolojik Hizmetler firmasının yetkilisi Yavuz Aman, yeni gelişen sistemler ve hırsızlıklara karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi. Güvenlik sistemlerinin birkaç sebepten dolayı kurulduğunu ifade eden Yavuz Aman, “Bunlardan en önemlisi hırsızlığa karşı önlem almaktır. Ancak personelleri ve araçları takip ederek, işlerin daha verimli hale getirilmesi de sağlanabilir. Ayrıca yapay zeka ve video analiz sistemlerinin hayatımıza girmesinden sonra IP kamera sistemleriyle çok fazla özellik kullanılabiliyor. Yüz tanıma sistemleriyle istenmeyen kişilere karşı önlem alınırken, plaka tanıma sistemleriyle yabancı araçlara karşı önlem alınabiliyor. Ya da bir AVM de kişi sayma kamerasıyla giren kişi sayısı belirlenebiliyor. Sıcaklık analiziyle müşterilerin mağazanın hangi bölümünde daha fazla zaman geçirdiği belirlenip, oradaki stantların ürünleri değiştirilebiliyor. Sitelerin çevresine konan kameralara çizilen sanal çizgilerle de duvardan atlama olursa alarm verip, güvenliklere haber verilebiliyor. Bu tarz çok fazla yazılımsal özellik IP Kamera Sistemleri aracılığıyla rahatlıkla yapılabiliyor” dedi.

İyi bir güvenlik sisteminin, hırsızın ya da art niyetli kişilerin bir adım önünde olması gerektiğini belirten Yavuz Aman, "Yani hırsızın, hırsızlık yapmadan öncesini haber vermeli. Bu da video analiz sistemleriyle verilebilen çeşitli alarmlarla mümkün. ’Hırsıza kilit dayanmaz’ diye güzel bir atasözümüz var. Fakat hem alarm hem de kamera sistemleriyle donatılan bir yere hırsızın kendini yakalatmadan girmesi çok zor” diye konuştu.

"İyi bir sistem nasıl kurulmalı"

En iyi güvenlik sisteminin nasıl kurulması gerektiği hakkında ipuçları veren Optimum Teknolojik Hizmetler firmasının yetkilisi Yavuz Aman, “İyi bir güvenlik sistemi, birbirini tamamlayıcı özelliklerle donatılmış olmalı. Mesela bir iş yerinin girişinde turnike ile kartlı ya da şifreli geçiş, ofis içerisinde parmak okuma sistemi, ofis kapalıyken devrede olan alarm sistemi ve her zaman iş yerindeki görüntüleri kaydeden kamera sistemi olursa, oranın güvenliği en yüksek seviyede sağlanmış olur. Güvenlik Sistemi kurulurken önce ihtiyaçların doğru belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara en uygun ürünlerin seçilmesi gerekir. Biz de Optimum Teknoloji olarak, hem fiyat hem de fayda olarak müşterilerimize en optimum ürünleri sunuyoruz. Ayrıca kameraların açıları görüş alanlarının da doğru belirlenmesi lazım. Mesela bir odaya konacak kamera odanın kapısının üzerine koyulursa odaya girenin yüzünü değil ensesini çeker. Ya da cama doğru koyulursa camdan ışık yansıması olur ve net görüntü alınamaz” şeklinde konuştu.

Çok ucuza kurulan sistemlerin ilk etapta cazip gelebildiğini, fakat çok kolay bozulduğunu söyleyen Yavuz Aman, “Kameraların gece görüş ışıkları, kayıt cihazının içindeki harddisk ya da kayıt cihazı erken bozulduğu zaman ürünlere garanti verseler bile o ürün 15 günlük servis süresince kayıt alamaz. Ürünü servise götürüp getirmede harcanan zaman ve para da zaten kaliteli ürüne verilecek parayı geçer. Ayrıca görüntü kalitesi ve renk farklılıkları da ortaya çıkartır. Bu sebepten dolayı en pahalı ürünler de amacımızı aşıyorsa bunları da zaten önermiyoruz. Projeye göre fayda maliyet analizi yaparak sorunsuz kullanılabilecek en optimum ürünleri kullanmak gerekir” ifadelerini kullandı.

"Kayıt cihazını kasaya saklamak çözüm değil"

Hiçbir güvenlik sisteminin, hırsızlığa karşı yüzde 100 koruma sağlayabileceğinin garantisini vermediğini anlatan Yavuz Aman, “Çünkü hırsız içeriden, aileden ya da ortaklardan biri de olabilir. Dolayısıyla yukarıda da belirttiğim gibi hırsızlığı önlemenin en önemli yanı hem kartlı geçiş, hem kamera, hem de alarm sisteminin bulundurulmasıdır. Ayrıca kayıt cihazının çalınmasını önlemek için çelik para kasasının içine koyan müşterilerimizde oldu. Fakat çelik kasalarında açıldığını ve patlatıldığını biliyoruz” dedi.

"Şirketler kamera ve alarm konusunda çok bilinçlendi"

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerde firma sahiplerinin kamera ve alarm konusunda çok bilinçlendiğinin altını çizen Yavuz Aman, “Daha önce bu sistemler şirket maliyetini arttıran gereksiz sistemler olarak gözükürdü. Şimdi yeni şirket kuranlar elektrik, su , telefon gibi şirketin kuruluşunda alarm ve kamera sistemlerini de zorunlu ihtiyaç olarak görüp alıyorlar” diye konuştu.