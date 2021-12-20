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Ekonomi Hırdavat sektöründen büyük başarı
Ekonomi

Hırdavat sektöründen büyük başarı

Hırdıvat sektörü ihracat başarılarıyla öne çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 13:18:00 -
Hırdavat sektöründen büyük başarı

Sektör temsilcileri, “Ürünlerimizi dünyanın neredeyse her tarafına satabiliyoruz. Rekabetçi bir durumdayız. 200 ülkeye sctaş yapıyoruz” diyorlar.

“2020 ihracat rakamımız 8.3 milyar dolar. 2021’e baktığımızda, şu an elimizde 11 ayın rakamı mevcut. 11 ayda 9 milyar 938 milyon dolar yani 10 milyar dolara yakın ihracat yaptık” ifadelerini kullanıyorlar.

Ayrıca “Hemen her sektörde varız. Makine, mobilya ve otomotiv dahil pek çok sektöre ürün tedarik ediyoruz” şeklinde konuşuyorlar.

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