Hipotermi hakkında bunları biliyor musunuz?

HİPOTERMİ NEDİR?

Hipotermi, vücut ısısının 35 derecenin altına düşmesi sonucu ortaya çıkar. İnsan vücudu normalde 37 derece bir sıcaklığa sahiptir. Eğer bu ısıyı korunmaz hale gelirse, hipotermi hastalığı devreye girer. Hipotermi, genellikle yağmur, rüzgar, kar veya soğuk havaya maruz kalan kişilerde görülür. Özellikle soğuk havada uzun süre korumasız kalan kişilerde hipotermi sık görülen bir sorundur. Zamanında müdahale edilmeyen kişilerde kalp ritim bozukluğu, kalp yetersizliği hatta ani kalp durmasına yol açabilir.

HİPOTERMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hipotermide zaman kavramı çok önemlidir ve kişinin bunu hissetmekte farkında olmayabilir. En çok görülen belirtiler ise; uyku hali, konuşmada ağırlaşma, derin soluk alma isteği, el ve ayaklarda ağırlık hissi, kontrolsüz el ve ayak hareketleri, davranış değişiklikleri ve titreme gibi belirtiler görülür. Bu belirtiler soğukta yaşanan tepkilere benzer olduğundan kolayca ihmal edilebilirler bu yüzden dikkatli olunması gerekir.

HİPOTERMİ ANINDA YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

Hipotermide ısı kaybının yüzde 50'si baş-boyun bölgesinden gerçekleştiğinden mutlaka şapka, bere ve boyunluk hatta kar maskesi kullanılarak ağız ve burun bölgesi mutlaka kapatılması gerekir.

Hipotermi oluşmuş kişileri hemen oda sıcaklığında, kapalı bir yere almak ve üzerindeki ıslak kıyafetleri çıkarmak gerekir.

Acil müdahale ile kişiyi battaniyeye sarmak gerekir.

Kafein içermeyen sıcak içecekler içirmek gerekir.

Vücudun, baş,ense, göğüs ve karın gibi orta kısımlarını ısıtın.

Normal battaniye yerine elektrikli battaniye kullanmanız daha kısa sürede etki edecektir.

Kişinin bilincini kontrol edin. Vücut sıcaklığı yükselince baş ve boyun da dahil olmak üzere kişiyi kuru bir battaniyeye sarın ve en kısa zamanda doktora götürün.