Hipoglisemi hakkında bunları biliyor musunuz?
Hipoglisemi nedir? Hipoglisemi belirtileri nelerdir? İşte hipoglisemiye dair her şey…03 Aralık 2018 Pazartesi 20:59
Hipoglisemi kandaki şekerin (glikoz) anormal derecede düşük olduğunu tanımlar. Hipoglisemi kendi içinde bir hastalık değildir, bu bir sağlık sorununun bir işaretidir. Beyin çok fazla enerji kullanır ve işlev için glikoz gerekir. Beyin, glikozu depolayamaz veya üretemez, çünkü sürekli bir arz gerekir. Düşük kan şekerinin tipik belirtileri açlık, titreme, kalp atış hızı, mide bulantısı ve terleme içerir. Hipoglisemi sıklıkla şeker hastalığına bağlıdır ancak birçok başka koşul da düşük kan şekerine neden olabilir.
HİPOGLİSEMİ HAKKINDA HIZLI BİLGİLER
Hipoglisemi bir hastalık değildir, diğer koşullara bağlıdır. Hipogliseminin erken semptomları açlık, terleme ve titreme olabilir. Hipogliseminin ortak bir nedeni diyabettir. Böbrek rahatsızlıkları kan şekeri düzeylerini düşürebilir. Hipoglisemi semptomları baş dönmesi ve titremedir.
HAFİF HİPOGLİSEMİNİN BELİRTİLERİ
Açlık
Titreme
Terleme
Kaygı
Sinirlilik, Huysuzluk
Solgunluk
Kalp Çarpıntısı
Hızlanmış Kalp Atışı-Taşikardi
Dudaklarda Karıncalanma
ŞİDDETLİ HİPOGLİSEMİ BELİRTİLERİ
Konsantrasyon sorunları
Karışıklık
Irrasyonel ve Düzensiz Davranış
Yemek Yiyememek
Nöbetler (nadir görülür)
Bilinç Kaybı (nadir görülür)
Koma (nadir görülür)
Bazı insanlar gece boyunca düşük kan şekeri yaşarlar, bunun olabileceğine dair işaretler şöyle olabilir;
Kabus Görmek
Gece Ağlamak
Uyandığında Yorgunluk veya Sinirlilik Hali
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