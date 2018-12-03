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Hipoglisemi hakkında bunları biliyor musunuz?

Hipoglisemi nedir? Hipoglisemi belirtileri nelerdir? İşte hipoglisemiye dair her şey…

03 Aralık 2018 Pazartesi 20:59
Hipoglisemi hakkında bunları biliyor musunuz?

Hipoglisemi kandaki şekerin (glikoz) anormal derecede düşük olduğunu tanımlar. Hipoglisemi kendi içinde bir hastalık değildir, bu bir sağlık sorununun bir işaretidir. Beyin çok fazla enerji kullanır ve işlev için glikoz gerekir. Beyin, glikozu depolayamaz veya üretemez, çünkü sürekli bir arz gerekir. Düşük kan şekerinin tipik belirtileri açlık, titreme, kalp atış hızı, mide bulantısı ve terleme içerir. Hipoglisemi sıklıkla şeker hastalığına bağlıdır ancak birçok başka koşul da düşük kan şekerine neden olabilir.

HİPOGLİSEMİ HAKKINDA HIZLI BİLGİLER

Hipoglisemi bir hastalık değildir, diğer koşullara bağlıdır. Hipogliseminin erken semptomları açlık, terleme ve titreme olabilir. Hipogliseminin ortak bir nedeni diyabettir. Böbrek rahatsızlıkları kan şekeri düzeylerini düşürebilir. Hipoglisemi semptomları baş dönmesi ve titremedir.

HAFİF HİPOGLİSEMİNİN BELİRTİLERİ

Açlık

Titreme

Terleme

Kaygı

Sinirlilik, Huysuzluk

Solgunluk

Kalp Çarpıntısı

Hızlanmış Kalp Atışı-Taşikardi

Dudaklarda Karıncalanma

ŞİDDETLİ HİPOGLİSEMİ BELİRTİLERİ

Konsantrasyon sorunları

Karışıklık

Irrasyonel ve Düzensiz Davranış

Yemek Yiyememek

Nöbetler (nadir görülür)

Bilinç Kaybı (nadir görülür)

Koma (nadir görülür)

Bazı insanlar gece boyunca düşük kan şekeri yaşarlar, bunun olabileceğine dair işaretler şöyle olabilir;

Kabus Görmek

Gece Ağlamak

Uyandığında Yorgunluk veya Sinirlilik Hali

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 20:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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