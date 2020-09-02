Hipodromda rezil görüntü! Halis Karataş'tan sonra bir skandal daha

Kumara özendiren ve insanları haram yoluna götüren at yarışlarında, atlara yönelik muamele halk tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Geçtiğimiz günlerde hayatı filmlere konu olan Halis Karataş isimli jokey, katıldığı bir yarış sırasında atı yumruklayarak büyük bir skandala imza atmıştı.

Meydana gelen olay cezasız kalmadı. Karataş, 60 gün at binmeme cezasına çarptırıldı.

Halis Karataş’ın skandalı gündemden düşmemişken bir olay daha yaşandı.

Gazi adı verilen haram konulu koşuda, yarışı kazanan Victory isimli atın yediği kırbaçlar sonucu sağ arka tarafında büyük hasar meydana geldiği görüldü.

Ortaya çıkan görüntülere birçok duyarlı vatandaş tepki gösterdi.

Sosyal medyada yer alan yorumlarda, kullanıcılaran biri ‘Tarafları hırslı ve de ölüyordur mutluluktan şimdi, onun ise zafer fotoğrafında kırbaç izleri... Kalbiniz batmış sizin, yitmişsiniz...’ sözleriyle görüntülere tepki gösterdi.