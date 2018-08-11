Hiperkalemi (Yüksek Potasyum) nedir?

Hiperkalemi (yüksek potasyum seviyesi) kanda potasyum seviyesi normalden daha yüksek olduğu zaman ortaya çıkar. Potasyum kalp de dahil olmak üzere sinir ve kas hücrelerinin işlevi için önemli bir besin maddesidir.

Hiperkalemi (yüksek potasyum seviyesi) kanda potasyum seviyesi normalden daha yüksek olduğu zaman oluşur. Potasyum kalp de dahil olmak üzere sinir ve kas hücrelerinin işlevi için önemli bir besin maddesidir.

Kan potasyum düzeyi normalde litre başına 3,6 ila 4,8 miliekivalandır (mEq/L). Kan potasyum düzeyinin 6.0 mEq / L’den yüksek olması daha tehlikeli olabilir ve acil tedavi gerektirir.

NEDENLERİ

Yüksek potasyum seviyesinin (hiperkalemi) en yaygın nedenileri böbreklerle ilişkilidir ve şunlar olabilir:

Akut böbrek yetmezliği

Kronik böbrek yetmezliği

Hiperkaleminin diğer nedenleri şunlardır:

Addison hastalığı

Rabdomiyolize neden olan alkolizm ya da ağır ilaç kullanımı, kana potasyum salınmasına yol açan kas liflerinin parçalanması.

Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri

Ağır yaralanma veya yanık nedeniyle kırmızı kan hücrelerinin hasar görmesi

Aşırı potasyum takviyesi kullanımı

1. TİP DİYABET

Bazen kanda yüksek potasyum seviyesi tespit edilmesi gerçek hiperkalemi olduğunu göstermez. Bunun yerine, kan örneği alınırken veya alındıktan kısa bir süre sonra kan hücrelerinin yırtılmasından kaynaklanabilir. Yırtılmış hücrelerden kan örneğine potasyum sızar. Bu, vücudunuzdaki potasyum düzeyi aslında normal olsa bile, kandaki potasyum miktarını yanlış olarak yüksek gösterir. Böyle bir şüphe olduğunda tekrar kan örneği alınır.

NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİ?

Yüksek potasyum genellikle, doktorunuz zaten yaşadığınız bir durumu teşhis etmek ya da aldığınız ilaçları gözlemek için kan testi istediğinde ortaya çıkar. Genellikle tesadüfen keşfedilmez.

Sonuçlarınızın ne anlama geldiğiyle ilgili olarak doktorunuzla konuşun. Potasyum seviyenizi etkileyen bir ilacı değiştirmeniz gerekebilir ya da yüksek potasyum seviyesine neden olan başka bir tıbbi durumun tedavisi gerekebilir. Yüksek potasyum tedavisi genellikle altta yatan nedene yöneliktir. Bazı durumlarda, acil ilaç veya diyaliz gerekebilir.

Eğer hiperkalemi belirtileri varsa ve potasyum düzeyinizin yüksek olabileceğini düşünmeniz için bir neden varsa hemen doktorunuzu arayın. Hiperkalemi ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir hastalıktır. Şunlara neden olabilir:

Kas yorgunluğu

Güçsüzlük

Felç

Anormal kalp ritmi (aritmi)

Bulantı