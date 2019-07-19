Hiperaktif kardeşler judoda başarıdan başarıya koşuyor





BATMAN (AA) - SELMAN TÜR - Batman'da hiperaktif oldukları için judoya yönlendirilen ikiz kardeşler ile ağabeyleri, 2 yılda elde ettikleri başarılarla kentin gururu oldu.

Batman'da Anadolu Gençlik Derneği Spor Kulübü bünyesinde 2 yıldır judo yapan 10 yaşındaki ikizler Emir ve Emre ile ağabeyleri 12 yaşındaki Muhammed Furkan Öztekin, elde ettikleri başarılarla göz doldurdu.

Hiperaktif oldukları için amcalarının tavsiyesi ile judo ile tanışan üç kardeşten ağabey Muhammed Furkan, 24-26 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenen Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 50 kiloda altın madalya kazandı, ardından Balkan şampiyonluğu ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından 20-22 Haziran'da Kilis'te Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeliler ile Türk vatandaşlarının kaynaşması amacıyla düzenlenen uluslararası turnuvada birincilik elde etti.

Aynı turnuvada ikiz kardeşlerden Emir 34 kiloda birinci, Emre ise 38 kiloda üçüncü oldu.

İkizlerin hedefi, geçen yıl Bakü'deki Dünya Judo Şampiyonası'nda aynı gün dünya şampiyonu olan Japon judocu kardeşler Uta Abe ve Hifumi Abe'nin başarısını yakalamak.





- İkizler rakip oldu





İkiz kardeşler Emir ve Emre, 2 yılda il içi ve iller arasında katıldıkları organizasyonlarda 5 kez karşı karşıya geldi.

Beş müsabakanın dördünde kardeşini yenen Emir şampiyon olurken, Emre ikiz kardeşini bir kez yenmeyi başardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli judo antrenörü Ömer Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imkan tanındığı zaman bölgede yaşayan çocukların çok güzel başarılara imza attığının en güzel örneğinin ikizler ve ağabeylerinin elde ettiği başarı olduğunu söyledi.

Kulüp bünyesinde 180 sporcularının bulunduğunu belirten Polat, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gençlere verdiği desteğin elde ettikleri başarılarda büyük katkısı olduğunu dile getirdi.



Amaçlarının gelecek nesillere faydalı bireyler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Polat, "Gayemiz, çocuklarımızı sokaktan alıp ahlak ve maneviyat içerisinde iyi bir birey olarak yetiştirmek. Zaten bu şekilde yetişen bir sporcu ülkemizi, kentimizi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandırır, İstiklal Marşı'mızı okutur." diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında okulların spor için dizayn edildiğini belirten Polat, bu kapsamda Ziya Gökalp Ortaokulunda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Özellikle kenar mahallelerdeki çocukların bu spor salonları sayesinde birçok şampiyonluk kazandığını aktaran Polat, "Biz çalışacağız ve çocuklarımızın en iyi yerlere gelmelerine katkı sağlayacağız. Biz onlar için varız." ifadelerini kullandı.

Polat, hedeflerinin sporcularıyla Batman'a olimpiyat madalyası kazandırmak olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Amcaları üniversiteden benim sınıf arkadaşım. Amcaları, 3 yeğeninin hiperaktif olduğunu söyleyince judoya göndermelerini istedim. Geldiler ve çok başarılı oldular. Çok sayıda birincilik elde ettiler. Bunlar bizi mutlu ediyor. Biz daha yolun başındayız. Bu çocuklar daha minikler kategorisinde. Sonrasında yıldızlar, büyükler var."

Muhammed Furkan Öztekin, 5 kardeş olduklarını, 2 yılda kardeşleriyle judoda 20'nin üzerinde madalya kazandıklarını belirterek, "İkiz kardeşlerimin hedefi öncelikle olimpiyatlarda aynı sıklette finale çıkmak. Benim ise olimpiyatlarda şampiyon olmak." diye konuştu.

İkiz kardeşlerden Emre Öztekin ise ikizi ile kimi zaman evde kimi zaman salonda antrenman yaparak başarı elde ettiklerini aktardı.