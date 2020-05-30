Hint Okyanusu'nun derinliklerinde yeni bir tür keşfedildi

Bilim insanları, yürüttükleri bir çalışma sonucu Hint Okyanusu'nda bulunan Java Çukuru bölgesininin yaklaşık 7 bin metre altında yaşayan bir ahtapot türü keşfettiklerini açıkladı. Keşfedilen yeni ahtapot türünün şu ana kadar dünyanın en derin noktasında yaşayan ve 'Grimpoteuthis' ailesine mensup olan 'Dumbo' grubuna ait bir tür olduğu belirtildi.

'Deniz Biyolojisi' dergisinde yayınlanan çalışma kapsamında bilim insanları, daha önce tespit ettikleri ahtapot türünün Java Çukuru'nun yaklaşık 5 bin metre altında yaşadığını belirtti.

Keşif gemilerinde bulunan ve deniz tabanına yerleştirilmek suretiyle geçenleri kaydeden 'iniş' isimli bir cihaz kullandıklarını dile getiren Dr. Alan Jamieson, bugüne kadar iki adet ahtapot görüntülediklerini; birinin 5.760 diğerinin ise 5.957 metre derinliğinde olduğunu ve boylarının ise 35-43 cm olarak ölçüldüğünü kaydetti.