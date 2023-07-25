  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren vefat etti
Yerel

Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren vefat etti

Yeniakit Publisher
2023-07-25 10:01:00 -
Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren vefat etti

15 Temmuz etkinliklerinde kürsüde fenalaşan Erzurum’un Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren hayatını kaybetti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Hınıs'ta kürsüden vatandaşlara seslenen Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren bir anda yere yığıldı. Düştüğü esnada kafasını mermere vuran Başkan Eren için ilk müdahale buradaki sağlık görevlileri tarafından yapılmıştı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 45 yaşındaki Başkan Erdoğan Eren'in yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti. 10 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Erdoğan Eren sabah saatlerinde vefat ettiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23