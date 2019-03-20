0553 313 94 23

Hindular, Holi’yi dans edip şarkı söyleyerek karşıladı

Hindular bahar ve renk bayramı olarak kabul ettikleri Holi’yi kutlamak için hazırlıklarını tamamladı.

20 Mart 2019 Çarşamba 23:00
Hindular, Holi’yi dans edip şarkı söyleyerek karşıladı

Hindular bahar ve renk bayramı olarak kabul ettikleri Holi’yi kutlamak için hazırlıklarını tamamladı. Pakistanlı Hindular, bayramı dans edip şarkı söyleyerek karşıladı.



Dünyanın dört bir yanındaki Hindular, bahar ve renk bayramı olarak kabul ettikleri Holi’yi kutlamak için hazırlanıyor. Pakistan’da yaşayan Hinduların Holi bayramı için yaptıkları renkli çalışmalar sona erdi. Perşembe günü kutlanacak bayramda, Hindular birbirlerine boya fırlatarak renk cümbüşü oluşturacak. Holi’nin bir gün öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Pakistan’da yaşayan Hindu azınlığı, çalışmaların bitimini bir renk oyunu ile kutladı. Ayrıca Holi bayramını karşılamak için ahşap kütükler yakarak dans ettiler.



Pakistan Başbakanı İmran Khan, Hindu topluluğunun renk bayramını kutlayarak “Hindu topluluğumuza çok mutlu ve huzurlu bir Holi diliyorum.” dedi. Pakistanlı Hindu Milletvekili Dr. Ramesh Kumar, “Renk festivalinin, ülkedeki ahengi arttıran, eğlence, özgürlük, sevgi, saygı ve mutluluk ruhunu canlandırdığına inanıyorum” ifadesini kullandı. Kumar, Hinduların kutladığı Holi’nin toplumun tüm kesimlerine neşe, şenlik ve mutluluk getirdiğini ileri sürerek, “Tüm toplulukları birlikte kutlama yapmayı teşvik eden bir festivaldir.” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 23:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD ile İsrail görüştü: Önleyeceğiz
    1. ABD ile İsrail görüştü: Önleyeceğiz
    2. Dışişleri Bakanlığından "Karadzic"..
    3. Sancaktepe’de korkutan depo yangını
    4. Pendik’te barakada yangını: 1 ölü
    5. Otomobilin çarptığı motosikletli bekçi..
    6. THY Basın Müşaviri Üstün, “Türk Hava..
    7. Dışişleri’nden ’Karadziç’ açıklaması:..
    8. ABD’nin hava saldırıları 3 bin..
    9. İstanbul'da korkutan yangın! İtfaiye..
    10. Yemenli Bakan'dan BAE eleştirisi
    11. Binali Yıldırım canlı yayında konuşuyor
    12. Türkiye'den Kırgızistan'daki..
    13. "Cumhur İttifakı ile dik ve vakur..
    14. Antalyaspor, Trabzonspor maçı..
    15. Türkiye'den Bosna Kasabı Karadzic..
    16. THY'den açıklama
    17. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı..
    18. "En az 10 yerde 24 saat açık kütüphane..
    19. Ümraniye Belediye Başkan Adayı..
    20. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail..
    21. Kavgayı ayırmak isterken ağır yaralandı
    22. Seyir halindeki tır alev aldı
    23. Irkçı senatörden skandal Yeni Zelanda..
    24. Basketbolda maçın ardından
    25. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan..
    26. "Bu millet 31 Mart'ta 'Erdoğan'ın..
    27. Karaman'da hayvan hırsızlığı iddiası
    28. Acıpayam’da çocuklar Kızılay..
    29. Babası, Bakan Albayrak'ın koluna girip..
    30. "Oyuncularım kaybetmeyi kabul etmedi"
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar