Hindular azdıkça azıyor! Şimdi de “helal gıda”ya kafayı taktılar

Münübe Yılmaz

Bu yılın başlarında yeni et ihracatı kılavuzundan ‘helal sertifikalı' ibaresini kaldıran İslam düşmanı Hindistan hükümeti, alçakça bir adım daha atmaya hazırlanıyor…

Helal, “toplumsal bir kötülük”müş

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin partisi Bharatiya Janata’nın (BJP) Kerela Eyaleti Genel Sekreteri P. Sudheer, merkezi hükümetten helal gıda ve helal panolarının yasaklanmasını talep etti. “Helal gıda”nın tıpkı “üçlü talak” gibi “toplumsal bir kötülük” olduğunu iddia eden küstah siyasetçi, “BJP, helalin dini bir uygulama olduğuna inanmıyor ve İslam âlimlerinin bile onu destekleyeceğini düşünmüyor” diyerek fakihliğe soyundu. “Helal” kavramının aşırılık yanlısı örgütler tarafından dini bir görünüm verilerek kullanıldığını iddia eden alçak Sudheer, “Helal panolarında ani bir artış var. Eğer bu din adına yapılıyorsa, âlimler bunu düzeltmeye hazır olmalı" diyerek, İslam âlimlerine bir de akıl vermeye kalkıştı.

Helal gıda tercihi masum değilmiş

Sudheer'i destekleyen BJP Kerela Eyaleti Başkanı K. Surendran da helal gıda tercihinin masum olmadığını ileri sürerek “Bu kültürü teşvik etmenin arkasında bazı dini aşırılık yanlıları var. Bu güçler Kerala halkını bölmek ve toplumda gerilimi körüklemek istiyor” iddiasında bulundu. Bölgesel Hristiyan partisi Kerala Kongresi'nin eski lideri PC George ise helal gıdanın köktendinciliğin bir parçası olduğunu ileri sürerek Hindu kepazeliğine dahil oldu.