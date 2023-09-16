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Dünya Hindu çeteler camiyi bastı, namaz kılan genç bir Müslümanı şehid edildi
Dünya

Hindu çeteler camiyi bastı, namaz kılan genç bir Müslümanı şehid edildi

Yeniakit Publisher
2023-09-16 15:40:00 -
Hindu çeteler camiyi bastı, namaz kılan genç bir Müslümanı şehid edildi

Radikal Hindu çeteler Maharashtra eyaletinde bir camiye yaptıkları baskında bir Müslümanı öldürdü.

Hindistan'da devlet destekli Hindu çeteler, Maharashtra eyaletinin Satara ilçesindeki bir camiye düzenlediği saldırıda bir Müslümanı öldürdü.

150-200 kişiden oluştuğu belirtilen çete, 10 Eylül'de Satara ilçesinin Pusesavali köyünde bulunan camiyi ellerinde bulunan kesici aletler, demir çubuklar ve coplarla kuşattı. Hindular cami çevresinde İslam'a ve Müslümanlara hakaret içerikli sloganlar attı.

Görgü tanıklarına göre caminin kapısını kırıp içeriye ayakkabılarıyla giren Hindular, cami içinde bulunan Müslümanlara saldırdı. Radikal Hindular cami içindeki Kur'an-ı Kerim'leri de ateşe verdi.

Cemaat Hinduların saldırısı sırasında yatsı namazını kılmaktaydı. Saldırı anında camide yatsı namazını kılmak için bulunan 31 yaşındaki Nurul Hasan da hedef alınanlar arasındaydı.

Hasan, başına demir çubuklarla çok kez darbe alması sebebiyle kanlar içinde yere yığıldı ve aldığı şiddetli darbeler sonucunda, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hindu çetelerin saldırısında 14 kişi de yaralandı.
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Ölüm haberini almasının ardından Hasan'ın eşi 7 aylık hamile eşi Ayşe'nin ciddi bir travma yaşadığı, durumunun iyi olmadığı ve psikolojik bunalım sebebiyle yemek yemediği öğrenildi.

Kaynak: Mepa News

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