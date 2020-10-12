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Dünya Hindistan’ın gizli silahı ilk kez yayınlandı
Dünya

Hindistan’ın gizli silahı ilk kez yayınlandı

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait, Ghatak silahlı insansız hava aracının (SİHA) ölçekli modelinin görüntüleri ilk kez yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 19:37:00 - 2020-10-12 19:41:23
Hindistan’ın gizli silahı ilk kez yayınlandı

28 Eylül'de Hint Teknoloji Enstitüsü Kanpur'un YouTube kanalında yayınlanan İHA tasarım dersinde Ghatak SİHA'ya ait iniş takımlarının da yer aldığı bildirilen ilk model, dersin kaydedildiği laboratuvarda arka planda görüldü.

İlk olarak Livefist tarafından bildirildiği üzere Ghatak, gizli kanatlı uçan test yatağının kısaltması olan SWiFT'nin (Stealth Wing Flying Testbed) bir modeli veya alt ölçekli bir uçuş modeli olabilir. Bir prototip SWiFT'in, şu anda Hint Nirbhay seyir füzesine güç sağlayan bir Rus NPO Saturn 36MT turbofan motoruyla donatılacağı duyuruldu.

8 milyon dolar

Hintçe'de "tehlikeli/ ölümcül" anlamına gelen Ghatak projesi, AURA projesi (otonom insansız araştırma uçağı) ismiyle başladı ve ilk olarak 2010 yılında, doğrudan Başbakan'a rapor veren bir ekip tarafından yönetildi. Şimdiye kadar en az 8 milyon dolar değerinde olan program, drone'un tamamen Hindistan'da geliştirilmesine odaklanıyor ve yurt dışından teknoloji transferlerinin minimuma indirilmesi planlanıyor.

SWiFT'den yaklaşık sekiz kat daha büyük olacak olan Ghatak, hem yer hedeflerine hassas silahlarla saldırmak hem de istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerini gerçekleştirmek için gizli bir bombardıman uçağı olarak geliştiriliyor. SWiFT prototipinin önümüzdeki yıl ilk kez uçması planlanırken, Ghatak'ın 2025'ten önce uçması beklenmiyor.

Ghatak silahlı insansız hava aracı hakkında bilgiler gizli tutulurken çok fazla teknik detaya erişilemiyor.

Kaynak: star.com.tr

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