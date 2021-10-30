Hindistan’dan küstah uyarı! SİHA satışları Türkiye için felaket olurmuş

Münübe Yılmaz

Türkiye’nin Ukrayna’ya sattığı insansız hava araçları sadece Rusya’yı değil, Hindistan’ı da çileden çıkardı. Ukrayna’nın, salı günü Türk SİHA'larını ilk defa Rusya yanlısı ayrılıkçılara ait bir topçu mevzisini vurmak için kullandığını açıklaması üzerine kaleme aldığı yazıda Türkiye ile ilgili alçakça cümleler kuran Hindu yazar Sanbeer Singh Ranhotra, Ankara’nın kırmızı çizgiyi aştığını ileri sürdü. Bayraktar TB2 İHA'larının Ukrayna tarafından kullanılmasının Rusya için milli güvenlik riski olduğunu belirten Hindistan merkezli tfiglobal sitesi yazarı, “Ukrayna'nın insansız hava araçlarını Rus yanlısı isyancılara karşı kullanması Türkiye için felaket olabilir” iddiasında bulundu.

“Erdoğan, Karadeniz'in kontrolünü de ele geçirmeye çalışıyor”

Rus devlet televizyonu RT’nin genel yayın yönetmeninin, “Rusya, Türkiye’nin doğusundaki Ağrı Dağı (Ararat) ve Kars ilini ilhak etmeli” şeklindeki küstah sözlerini de hatırlatan Ranhotra, “Görünen o ki, Erdoğan sadece Ukrayna'yı insansız hava araçlarıyla silahlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda Karadeniz'in kontrolünü de tamamen ele geçirmeye çalışıyor. Ancak Rusya, Türkiye’nin kendi nüfuzunu alt üst etme girişimlerini kabul etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Moskova'nın gazabı Türkiye’yi yok edecekmiş

Moskova'nın gazabının Türkiye’yi çok yakında yok edeceğini söyleyerek rüya âleminde yaşadığını ortaya koyan Ranhotra, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şimdi Erdoğan'ın başına iki cephede -Azerbaycan ve Suriye’de- sorun çıkarıyor. Suriye'de Rusya'nın Kürtlere (PYD/YPG) verdiği destek, Erdoğan’ın uykularını kaçırıyor” dedi.