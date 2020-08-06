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Aktüel

Hindistan'dan Çin'in Cammu Keşmir sorununu BM'ye taşıma girişimine tepki

Yeniakit Publisher
2020-08-06 16:22:33 -
Hindistan'dan Çin'in Cammu Keşmir sorununu BM'ye taşıma girişimine tepki

ANKARA (AA) - Hindistan, Çin'in Cammu Keşmir konusunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) gündemine getirme girişimine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan'ın iç sorunu olan meselenin Güvenlik Konseyinde gündeme getirilmesinin yersiz olduğu belirtilerek, Pekin yönetimine "başkalarının iç işleri hakkında yorum yapmaktan kaçınması" tavsiye edildi.

Hindistan'ın BM Daimi Temsilcisi T. S. Tirumurti de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan'ın bir girişimi daha başarısız oldu. Güvenlik Konseyinin bugünkü kapalı, gayrıresmi, kayıt dışı ve bağlayıcılığı olmayan toplantısında, tüm üye ülkeler Cammu Keşmir'in (Hindistan ile Pakistan arasında) ikili bir mesele olduğu ve Konseyin zamanına ve ilgisine ihtiyacı olmadığı sonucuna vardı." ifadelerini kullandı.

Çin, Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'in özel yönetim statüsünün kaldırılmasının birinci yılı dolayısıyla meselenin Güvenlik Konseyinde ele alınmasını önermiş, fakat diğer daimi üyeler, konunun ikili düzeyde bir anlaşmazlık olduğu gerekçesiyle öneriye karşı çıkmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, "Cammu Keşmir'de mevcut statükoyu değiştirmeye yönelik her adıma karşı olduklarını" belirtmişti.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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