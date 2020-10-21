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Aktüel Hindistan'daki Tar Çölü'nden yaklaşık 172 bin yıl önce nehir geçtiği belirlendi
Aktüel

Hindistan'daki Tar Çölü'nden yaklaşık 172 bin yıl önce nehir geçtiği belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 16:17:07 -
Hindistan'daki Tar Çölü'nden yaklaşık 172 bin yıl önce nehir geçtiği belirlendi

ANKARA (AA) - Hindistan'ın kuzeybatısında "Büyük Hint Çölü" olarak da bilinen Tar Çölü'nden, yaklaşık 172 bin yıl önce nehir geçtiği belirlendi.

Almanya'daki Max Planck Bilim ve İnsan Tarihi Enstitüsü, Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Anna Üniversitesi ve Hint Bilim, Eğitim ve Araştırma Enstitüsünden araştırmacılar, Taş Devri'nde Tar Çölü'nün bulunduğu bölgenin şimdikinden çok farklı olduğu sonucuna vardı.

Uydu görüntülerini inceleyen uzmanlar, Tar Çölü'nde Nal köyü yakınında nehir kanallarının oluşturduğu ağı saptadı ve ışıma yöntemini kullanarak, nehir yatağında kumdaki kuvars taneciklerinin gömüldükleri zamanı belirledi.

Uzmanlar, buna göre, çöldeki nehir hareketliliğinin en güçlü olduğu zamanın yaklaşık 172 bin yıl öncesine denk geldiğini belirterek, yıllar boyunca bu hareketliliğin zayıfladığını ifade etti.

Max Planck Bilim ve İnsan Tarihi Enstitüsünden Jimbob Blinkhorn, yaptığı açıklamada, Tar Çölü'nde 172 bin yıl önce nehrin yakınında insanların yaşamış olabileceğini ya da nehir yoluyla göç edebildiklerini dile getirerek, belki de Taş Devri insanlarının Afrika'dan Hindistan'a yayılmasının ilk zamanlarının bu döneme denk geldiğini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları, "Quaternary Science Reviews" dergisinde yayımlandı.

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