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Hindistan'daki şiddetli yağışlardan bir haftada 59 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli muson yağmurlarında 59 kişi hayatını yitirdi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 17:34
Hindistan'daki şiddetli yağışlardan bir haftada 59 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli muson yağmurlarında 59 kişi yaşamını yitirdi.

Eyalet Afet Yönetim ve Yardım Ofisi Sözcülerinden Sandhaya Kureel, eyalet genelinde bir haftadır etkili olan yağışların sellere yol açtığını belirtti.

Kureel, sellerde evlerin çökmesi, yıldırım çarpması, boğulmalar ve yılan ısırmaları sonucu 59 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Yağışların şiddet sebebiyle eyalet başkenti Lucknow ile Amethi ve Hardoi kentlerinde okulların kapandığı öğrenildi.

Meteoroloji yetkileri, bölgede pazartesiden itibaren yağışların azalmasının beklendiğini kaydetti.

Güney Asya'da haziran-eylül arasında görülen muson yağışları her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. Bu yıl yağışlarda en az 350 kişi yaşamını yitirdi.

 

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 17:34
  1. Hindistan
  2. muson yağmurları
  3. Uttar Pradeş
  4. Anadolu Ajansı

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