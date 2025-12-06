Hindistan’da yukarı doğru akan su kafaları karıştırdı! Bilimsel izahı yok
Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletindeki Mainipat'taki "Ulta Paani" (Ters Su) olarak bilinen bir gravity hill'i gösteriyor; video, suyun yokuş yukarı aktığı illüzyonu sergiliyor ve bilimsel açıklama soruyor.
Bilimsel neden, optik yanılsama denilse de akıl sır ermiyor. Çevredeki arazi yapısı nedeniyle hafif bir yokuş aşağı eğim, yokuş yukarı gibi görünüyor; su terazisiyle ölçüm yapıldığında gerçek eğim aşağı yönlü olduğu doğrulanıyor, manyetik alan iddiaları bilimsel değil.
Etkileşimde öne çıkan nokta, Türkiye'deki benzer yerler (Ordu, Erzurum, Tersakan Çayı) hatırlatılıyor; bölge turistik olsa da ziyaretçiler illüzyonu fark edince hayal kırıklığı yaşıyor, dünya genelinde 100'den fazla benzer nokta var.
Yaşam
