  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Batı Yaka’da kan donduran bilanço! İsrail saldırıyı bitirdiğini duyurdu

ABD Büyükelçisi Tom Barrack'a göre: ABD-Türkiye arasında müzakereler '4 ila 6 ay içinde' çözülebilir

İngiliz ajansı yazdı! Esed’in şefi ile kuzeni Suriye’de darbe planlıyor

Mahkemeden 105 sanık için flaş tutukluluk kararı çıktı! Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi

Denizlerde oyunu bozacak hamle! ASELSAN’dan GÖKSUR için nefes kesen test görüntüleri!

Yine yüzümüzü kızarttılar: Sarı utanç!

İzmirli bir de bu formülü deneyecek: Çıplak ücrete, çıplak ayak protestosu

Macron cephesinden Washington iddialarına sert yalanlama! “ABD’siz barış olmaz” mesajı dünyayı salladı!

Özgür Özel İmamoğlu için vites yükseltti! Nedim Şener’den koltuk çıkışı ortalığı karıştırdı!

İspanya'dan Rojin kararı
Sosyal Medya Hindistan’da yukarı doğru akan su kafaları karıştırdı! Bilimsel izahı yok
Sosyal Medya

Hindistan’da yukarı doğru akan su kafaları karıştırdı! Bilimsel izahı yok

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletindeki Mainipat'taki "Ulta Paani" (Ters Su) olarak bilinen bir gravity hill'i gösteriyor; video, suyun yokuş yukarı aktığı illüzyonu sergiliyor ve bilimsel açıklama soruyor.

Bilimsel neden, optik yanılsama denilse de akıl sır ermiyor. Çevredeki arazi yapısı nedeniyle hafif bir yokuş aşağı eğim, yokuş yukarı gibi görünüyor; su terazisiyle ölçüm yapıldığında gerçek eğim aşağı yönlü olduğu doğrulanıyor, manyetik alan iddiaları bilimsel değil.

Etkileşimde öne çıkan nokta, Türkiye'deki benzer yerler (Ordu, Erzurum, Tersakan Çayı) hatırlatılıyor; bölge turistik olsa da ziyaretçiler illüzyonu fark edince hayal kırıklığı yaşıyor, dünya genelinde 100'den fazla benzer nokta var.

"Sosyal medya fenomeni" diye gezen kişi, iki cinayetin firarisi çıktı: Sahte isimle 7 kitap yazdığı ve konferanslar verdiği ortaya çıktı
“Sosyal medya fenomeni” diye gezen kişi, iki cinayetin firarisi çıktı: Sahte isimle 7 kitap yazdığı ve konferanslar verdiği ortaya çıktı

Yaşam

“Sosyal medya fenomeni” diye gezen kişi, iki cinayetin firarisi çıktı: Sahte isimle 7 kitap yazdığı ve konferanslar verdiği ortaya çıktı

‘Kitap okumak cahillik’ videosunun aslı ortaya çıktı! Sosyal medyayı karıştırdı
‘Kitap okumak cahillik’ videosunun aslı ortaya çıktı! Sosyal medyayı karıştırdı

Yaşam

‘Kitap okumak cahillik’ videosunun aslı ortaya çıktı! Sosyal medyayı karıştırdı

Sosyal medyada suç örgütleri propagandası yapmışlardı! 30 şüpheli yakalandı
Sosyal medyada suç örgütleri propagandası yapmışlardı! 30 şüpheli yakalandı

Yerel

Sosyal medyada suç örgütleri propagandası yapmışlardı! 30 şüpheli yakalandı

Hangi takım nerede lider? Sosyal medyada 'dört büyükler' damgası
Hangi takım nerede lider? Sosyal medyada 'dört büyükler' damgası

Spor

Hangi takım nerede lider? Sosyal medyada 'dört büyükler' damgası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kısasta hayat vardır! 13 yaşındaki çocuk, ailesini öldüren 3 kişiyi stadyumun ortasında idam etti
Dünya

Kısasta hayat vardır! 13 yaşındaki çocuk, ailesini öldüren 3 kişiyi stadyumun ortasında idam etti

Afganistan İslam Emirliği'nin Host vilayetinde 13 yaşındaki bir çocuk, ailesini öldürmekten mahkum edilen üç kişiyi stadyumun ortasında infa..
Özgür Özel İmamoğlu için vites yükseltti! Nedim Şener’den koltuk çıkışı ortalığı karıştırdı!
Gündem

Özgür Özel İmamoğlu için vites yükseltti! Nedim Şener’den koltuk çıkışı ortalığı karıştırdı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “Ben Ekrem’i bırakınca kendi haysiyetimi de, onurumu da bırakmış olurum” sözleri siyasette yeni bir tartışm..
Kemalistler zıvanadan çıktı: Sarıklı ve sakallı kişileri 'canavar' olarak tasvir ettiler!
Gündem

Kemalistler zıvanadan çıktı: Sarıklı ve sakallı kişileri 'canavar' olarak tasvir ettiler!

İYİ Parti'nin Kayseri teşkilatında görevli Murat Kaftar, bir kez daha Müslümanların değerlerini hedef aldı. Kaftar, İstanbul Lütfü Kırdar Ko..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23