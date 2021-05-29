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Dünya Hindistan'da uçaktaki 'yarasa' paniğe neden oldu
Dünya

Hindistan'da uçaktaki 'yarasa' paniğe neden oldu

Hindistan’dan ABD’ye giden Hindistan Havayolları’na ait bir yolcu uçağında görülen yarasa, korku dolu anlara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 19:11:00 - 2021-05-29 19:26:16

Hindistan Havayolları’na ait Yeni Delhi-Newark seferini yapan yolcu uçağında uçuş sırasında fark edilen bir yarasa büyük paniğe yol açtı. Uçak kalkıştan 30 dakika sonra Yeni Delhi’ye dönerken, yolcular da rahat bir nefes aldı.

Uçağın içine yarasa girdi

Hindistan’dan ABD’ye giden Hindistan Havayolları’na ait bir yolcu uçağında geçtiğimiz perşembe günü hareketli dakikalar yaşandı. Yeni Delhi-Newark seferini yapan yolcu uçağının business class bölümüne bir yarasanın girdiği fark edildi.

 

Kabin görevlilerinin kokpit ekibini bilgilendirmesinin ardından Hava Trafik Hizmeti (ATC) ile temasa geçilerek Yeni Delhi’ye dönüş kararı alındı. Uçak kalkıştan 30 dakika sonra geri dönerken, yolcular da rahat bir nefes aldı.

Yarasanın çıkarıldığı ve uçağın dezenfekte edildiği belirtildi.

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