Hindistan'da savaş uçağı düştü!
Hindistan Hava Kuvvetlerine ait bir MiG-27 tipi savaş uçağı motor arızası nedeniyle düştü.31 Mart 2019 Pazar 13:20
Hindistan Hava Kuvvetlerine ait MİG-27 tipi savaş uçağı ülkenin kuzeybatısında düştü. Racastan eyaletinin ikinci büyük kenti olan Jodhpur'un 120 km güneyinde düşen uçağın motor arızası yaşadığı belirtildi.
Uçakta bulunan pilotun arızayı bildirdikten sonra kendisini fırlattığı kaydedildi.
Hint basınında yer alan bilgilerde, savaş uçağının rutin bir görevde olduğu aktarıldı.
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