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Dünya Hindistan'da Müslümanlara cuma namazı zulmü
Dünya

Hindistan'da Müslümanlara cuma namazı zulmü

Hindistan’da İslam düşmanlığı akıl almaz boyutlara ulaştı. Ülkede çoğu Hindu sağcı gruplardan oluşan yüzlerce kişi, bu defa da Müslümanların cuma namazlarını kılmalarını engellemeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 10:36:00 - 2021-10-30 10:43:57
Hindistan'da Müslümanlara cuma namazı zulmü

 

Münübe Yılmaz

Hindistan’da İslam düşmanlığı akıl almaz boyutlara ulaştı. Ülkede artan mezhepsel gerilimlerin son halkasında, çoğu Hindu sağcı gruplardan oluşan yüzlerce kişi, Müslümanların cuma namazlarını kılmalarını engellemeye çalıştı. Hindu gruplarının, Yeni Delhi'nin güneybatısındaki Gurgaon kentinde haftalardır yetkililere Müslümanların açık alanlarda cuma namazı kılmalarını engellemeleri için baskı yaptığı belirtilirken, sosyal medyadaki görüntülerde çoğu maskesiz bir grup insanın namazların durdurulmasını talep ettiği görüldü. Hindistan medyasında çıkan haberlere göre, cuma günü polis fazladan birkaç 100 polis memuru görevlendirdi ve yerel halk ile Hindu grupları sloganlar atarken en az 30 kişiyi gözaltına aldı. NDTV televizyon kanalının bildirdiğine göre, gözaltına alınanların çoğu "Gurgaon yönetimi, uykunuzdan uyanın" yazılı pankartlar taşıdı. 

200 milyonluk Müslüman nüfusa zulmediliyor

Gurgaon'un yer aldığı Haryana eyaleti, Başbakan Narendra Modi'nin Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) tarafından yönetiliyor. BJP, Hindistan'ın 200 milyonluk Müslüman nüfusu da dahil olmak üzere azınlıklara zulmediyor.

 

 

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