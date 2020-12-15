Hindistan'da Müslüman kocası gözaltına alınan, kendisi sığınma evine götürülen genç kadın düşük yaptığını iddia etti

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde farklı dinlere mensup kişilerin evlenmesini zorlaştıran yeni tartışmalı yasa çerçevesinde, hamile bir genç kadının Müslüman kocası ve kayınbiraderinin gözaltına alındığı, kendisinin de zorla sığınma evine gönderildiği ve düşük yaptığı ileri sürüldü.

Independent'in haberine göre, Hinduyken Müslümanlığı seçen ve 6 ay önce evlenen 22 yaşındaki Muskan Jahan, 6 Aralık'ta eşiyle nikahlarının kayıtlara geçirilmesi için çıktıkları yolda yaşadıklarını yerel basına anlattı.

Jahan, yolda karşılarına çıkan bir grup adam tarafından Muradabad'da Kaath Karakoluna götürüldüklerini, burada eşi Raşid ve kayınbiraderinin, bir kadını evlenmek için din değiştirmeye zorlamak suçlamasıyla gözaltına alındığını, eve dönmek isteyince kendisinin de zorla kadın sığınma evine götürüldüğünü söyledi.

Dün çıktığı sığınma evinde iradesi dışında bir haftayı aşkın süredir tutulduğunu aktaran Jahan, "işkence gördüğünü", hastanede bir doktorun kendisine ilaçlar verdiğini ve iğne yaptığını, bunun üzerine kanamasının başladığını ve çocuğunu düşürdüğünü ifade etti.

- "Fenalaştım ve düşük yaptım"

Yerel bir gazetecinin paylaştığı videoda, Jahan'ın "Önce kendimi iyi hissetmeyince beni doktora göstermediler. Durum daha da kötüleşince hastaneye götürdüler. İlk enjeksiyondan ve ilaçlardan sonra kanamam başladı. Daha sonra kanamam arttı, fenalaştım ve düşük yaptım." dediği duyuluyor.

Jahan, videoda kendi isteğiyle evlendiğini belirterek, kocası ve kayınbiraderinin bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunuyor.

Bölge koruma memuru Rajesh Gupta ise genç kadının düşük yaptığı iddiasını reddetti.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde ay başında ilk kez Hindu bir kadını, din değiştirerek Müslüman olmaya zorladığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alınmıştı.

- Tartışmalı yasa

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde "zorla ya da kişinin aklını çelerek" din değiştirmeye karşı bir yasa kabul edilmişti.

Farklı dine mensup kişilerin evlenmesini zorlaştırmayı hedeflediği ifade edilen ve suçlu bulunanların 10 yıla kadar cezalandırılmasını öngören yasa, temel insan haklarını ihlal ettiği, din ve ırksal ayrımcılığa yol açtığı konusunda eleştiriliyordu.

Hindu milliyetçisi politikalarıyla bilinen Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisinin (BJP) iktidarda olduğu Uttar Pradeş eyaletinin Başbakanı Yogi Adityanath, "aşk cihadı" olarak adlandırdığı evliliklerle yasa çerçevesinde mücadele etme sözü vermişti.