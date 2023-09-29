Hindistan'da Müslüman dünyasını karıştıran skandal: Zihinsel engelli dövülerek öldürüldü! Keşke olmasaydı dedirtti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tapınaktan yemek çaldığı iddiasıyla dövülen 26 yaşındaki zihinsel engelli Müslüman Isar Muhammed hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yapılan açıklamada Muhammed'in bir grup genç tarafından bir direğe bağlanarak vahşice dövüldüğü ifade edildi. 26 yaşındaki adamın vücudunun her yerinde yaralanmalar olduğu bildirildi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Ganesh Chaturthi pandalına giren 26 yaşındaki zihinsel engelli Isar Muhammed hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir grup genç tarafından dövülerek öldürüldü. The Independent gazetesinin haberine göre, tapınaktaki Muhammed'in, Hinduların tanrılarına adadığı "prasad" isimli yiyeceği çaldığı öne sürüldü.

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KENDİSİNİ İFADE EDEMEDİ

Bir grup erkek tarafından direğe bağlanan gencin öldüresiye dövüldüğünü aktaran polis yetkilileri, Muhammed'in zihinsel engeli sebebiyle tapınak yetkililerine kendini ifade edemediğini belirtti.

Muhammed'in saatlerce işkence gördüğünü ve sokakta ölüme terk edildiğini kaydeden ailesi de bulunduğunda her yerinde yaralar olduğunu, bir komşuları tarafından eve getirildikten kısa süre sonra yaşamını yitirdiğini söyledi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Muhammed'in 5 erkek tarafından dövüldüğü ve durmaları için yalvardığı görüntüler sosyal medyada yayıldı. Olayla ilgili 7 kişi cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı. Yerel kaynaklar ise gencin, tapınakta yemek yediği için tepki toplayıp dayak yediğini belirtti.

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