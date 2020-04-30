  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hindistan’da korona ölümleri bini geçti

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde yeni can kayıplarının yaşanmasıyla ölü sayısının bin 79’a yükseldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:25:42 -
Hindistan’da korona ölümleri bini geçti

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde yeni can kayıplarının yaşanmasıyla ölü sayısının bin 79’a yükseldiğini açıkladı.


Tüm dünyada korona virüs vaka sayısı ile can kayıplarında ciddi artış yaşanırken Hindistan’da da hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçti. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni can kayıplarının yaşanmasıyla ölü sayısının bin 79’a, vaka sayısının ise 33 bin 62’ye yükseldiği bildirildi. Açıklamada, 7 bin 797 kişinin hastanelerden taburcu edildiği belirtildi.


Ülke genelinde 25 Mart’ta ilan edilen karantina 3 Mayıs’a kadar uzatılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı