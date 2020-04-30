Hindistan’da korona ölümleri bini geçti

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde yeni can kayıplarının yaşanmasıyla ölü sayısının bin 79’a yükseldiğini açıkladı.

Tüm dünyada korona virüs vaka sayısı ile can kayıplarında ciddi artış yaşanırken Hindistan’da da hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçti. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni can kayıplarının yaşanmasıyla ölü sayısının bin 79’a, vaka sayısının ise 33 bin 62’ye yükseldiği bildirildi. Açıklamada, 7 bin 797 kişinin hastanelerden taburcu edildiği belirtildi.

Ülke genelinde 25 Mart’ta ilan edilen karantina 3 Mayıs’a kadar uzatılmıştı.