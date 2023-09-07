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Gündem

Köpek ısırınca evladına 'kuduz' bulaşan babanın çaresizliği! Bu görüntüden de mi utanmıyorsunuz?

Yeniakit Publisher
2023-09-07 23:59:00 - 2023-09-08 00:02:06

Sosyal medya bugün başıboş köpeklerin saldırısına uğrayınca kuduz bulaşan çocuğun babasından akan gözyaşlarını konuştu.

Hindistan'da kaydedildiği belirtilen videoda bir babanın en çaresiz anları yer aldı.

Yanında kuduz bulaşan çocuğuyla hastane yoluna düşen babanın gözyaşları izleyenlerin yüreğini dağladı.

Görüntüyü izleyenler başıboş köpek sorununun çözümüne takoz olan sözde hayvanseverlere, "Bu görüntüden de mi utanmıyorsunuz?" diye sordu.

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