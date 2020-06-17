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Aktüel

Hindistan'da kamyon traktöre çarptı: 12 ölü, 11 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 19:38:39 -
Hindistan'da kamyon traktöre çarptı: 12 ölü, 11 yaralı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın güneydoğusunda kamyonun traktöre çarpması sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Ülke basınındaki habere göre, polis yetkilileri Andra Pradeş eyaletinin Krişna bölgesinde çimento yüklü kamyonun, 26 kişiyi taşıyan traktöre çarptığını bildirdi.

Kazada 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumun ciddi olduğunu ifade etti.

Kazadan kurtulanlar, ters yönden hızlı bir şekilde gelen kamyonun traktöre çarptığını anlattı.

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