  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusların ilk seyahat tercihi Türkiye: Dev şirketten yeni araştırma yapıldı! Turistler akın ediyor

HÜDA PAR'a kanlı saldırıyı yapan failin ifadesi ortaya çıktı! Kamuoyuyla böyle alay etti

Katar ve BAE arasında yıllar sonra bir ilk

İhracatta anlaşmanın miktarı cumhuriyet rekoru kıracak! Türkiye duyurusu: Hedef 2023'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay mesajı

Kılıçdaroğlu'nda utanma da varmış! 'Bir hafta eşimin yüzüne bakamadım'

Öküz öldü ortaklık bozuldu! Halk TV patronu, Kılıçdaroğlu'nun yasak ve sansürüne isyan etti

Halk TV'yi beslemeyeceklerini açıklayan CHP'li Eren Erdem'den pişkin savunma

Altın ve para piyasaları: Haftaya altın için bunları bekleyin! Uzman isimlerden tahmin gündeme oturdu

Kaza kurşunuyla kıyameti koparan muhalefet iyi dinlesin! Zekeriya Yapıcıoğlu'nun sözleri takdir topladı
Dünya Hindistan'da İslamofobi tekrar canlandı
Dünya

Hindistan'da İslamofobi tekrar canlandı

Yeniakit Publisher
2023-07-24 02:34:00 -
Hindistan'da İslamofobi tekrar canlandı

Hindistan'da Müslümanlara yönelik saldırıların sık sık yaşandığı Hindistan'da skandal bir karar daha çıktı.

Hindistan Kuzey Demiryolları İdaresi, demir yolu hattı üzerinde bulundukları gerekçesiyle başkent Yeni Delhi'deki iki caminin 15 gün içinde yıkılması emri verdi.

India Today'in haberine göre, İdareden yapılan açıklamada, Bengali Market Camisi ve Babar Şah Takiye Camisi'nin "tren yolu hattı üzerine yasa dışı inşa edildiği" belirtildi.

Açıklamada, söz konusu camilerin 15 gün içinde yıkılması gerektiği, aksi halde cami yönetimlerinin "ağır sonuçlarla" karşılaşacağı belirtildi.

400 yıllık camiyi hedef aldılar

Babar Şah Takiye Camisi'nin Sekreteri Abdul Gaffar, yaptığı açıklamada, caminin yaklaşık 400 yıllık olduğunu belirtti.

Mescid Komitesi de her iki caminin de yüzlerce yıllık olduğuna işaret ederek, Demiryolu İdaresinin iddialarını reddetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23