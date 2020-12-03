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Aktüel Hindistan'da Hindu kadını din değiştirmeye zorladığı iddia edilen Müslüman gözaltına alındı
Aktüel

Hindistan'da Hindu kadını din değiştirmeye zorladığı iddia edilen Müslüman gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 13:15:48 -
Hindistan'da Hindu kadını din değiştirmeye zorladığı iddia edilen Müslüman gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Hindu kadını, din değiştirerek Müslüman olmaya zorladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

BBC'nin haberine göre, Hint polisi Twitter'da yaptığı açıklamada, Hindu kadına din değiştirmesi yönünde baskı yaptığı öne sürülen Müslüman bir erkeğin dün gözaltına alındığını doğruladı.

Gözaltına alınan Müslüman erkeğin, Hindu kadın ile "ilişkisi bulunmadığını" ve masum olduğunu söylediği ifade edildi.

Kadının babası, söz konusu kişinin kızına din değiştirmesi için baskı yapmasından ve tehdit etmesinden ötürü şikayetçi olduklarını belirtti.

Eyalet polisi de kadının ailesinin bir yıl önce kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla dava açtığını ancak kızın bulunmasının ardından davanın kapandığını açıkladı.

Kadının, geçmişte bu kişiyle ilişki yaşadığı, bu yıl başında ise başka biriyle evlendiği bildirildi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde "zorla ya da kişinin aklını çelerek" din değiştirmeye karşı bir yasa kabul edilmişti.

Müslüman erkeğin bu yasa çerçevesinde gözaltına alınan ilk kişi olduğu belirtildi.

Farklı dine mensup kişilerin evlenmesini zorlaştırmayı hedeflediği ifade edilen ve suçlu bulunanların 10 yıla kadar cezalandırılmasını öngören yasa, temel insan haklarını ihlal ettiği, din ve ırksal ayrımcılığa yol açtığı konusunda eleştiriliyordu.

Hindu milliyetçisi politikalarıyla bilinen Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisinin (BJP) iktidarda olduğu Uttar Pradeş eyaletinin Başbakanı Yogi Adityanath, "aşk cihadı" olarak adlandırdığı evliliklerle yasa çerçevesinde mücadele etme sözü vermişti.

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