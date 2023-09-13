Hindistan'da heyecanlandıran keşif: Ay'da gizemli bir 'Hareketlilik' tespiti! İşte önemli gelişmenin detayları

Chandrayaan-3 Ay’dan yeni haberler getirdi. Hindistan’ın uzay aracı Ay’ın güney yüzünde gizemli bir hareketlilik tespit etmiş olabilir.

Hindistan 2019’daki başarısız denemesinin ardından geçen ağustos ayında Ay’ın güney kutbu yakınına iniş yaparak bir ilke imza atmıştı. Rusya’ya ait Luna-25 aracı ise kıl payı bu unvanı Hindistan’a kaptırmış oldu.

Böylelikle Hindistan’ın Chandrayaan-3 aracı tarihe geçmeyi başardı. Uzay aracından gelen son verilere göre 1970’lerden bu yana Ay’daki ilk sismik veriler kaydedilmiş olabilir.

Eğer kayıtların sismik veri olduğu doğrulanırsa, bilim insanları Ay’ın iç yapısına dair yeni bilgilere erişme fırsatı bulacaklar.

Chandrayaan-3 Ay’daki Çalışmalarına Başladı

Chandrayaan-3 görevine dahil olan aracın içerisinde Vikram iniş aracı ve Pragyan adında bir keşif rover’ı yer alıyor.

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Hareketlilik, Vikram Sismik iniş aracının yerleşik Ay Sismik Aktivite Aracı (ILSA) tarafından kaydedildi.

Ay’daki ilk Mikro Elektro Mekanik Sistemler (MEMS) teknolojisi tabanlı araç olan ILSA, yüzeyde hareket eden Pragyan gezgininin sismik sarsıntılarını kaydetmeyi başardı. Araç bununla birlikte aynı zamanda deprem ya da çarpma gibi doğal bir olayı da kayıtlara geçirdi.

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu, ILSA’nın birincil amacının yerdeki titreşimleri ölçmek olduğunu ifade etti.

Yapılan açıklamalarda 25 Ağustos’ta sefer sırasındaki titreşimlerin, 26 Ağustos’ta ise yerin kendi sarsıntılarının kaydedildiği aktarıldı.

“Ayrıca 26 Ağustos 2023’te kaydedilen ve doğal gibi görünen bir olay da gösterilmektedir. Bu olayın kaynağı şu anda araştırılmaktadır.”