Hindistan'da film gibi olay! Öldü sanılarak morga konuldu...

Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Öldüğü düşünülerek soğutucuya konulan 74 yaşındaki adamın ölmediği anlaşıldı. Soğutucudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaşlı adam kurtarılamadı. Geçtiğimiz pazartesi günü Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde yaşayan 74 yaşındaki Kumar Balasubramaniya'nın gittiği özel hastanenin doktorları, Kumar'ın yakınlarına öldüğünü söyledi.

Soğutucuya konulan adamın ölmediği anlaşıldı

Cansız bedeni alınarak cenaze hizmeti veren bir şirketten alınan soğutucunun içine konulan Kumar'ın salı günü gerçekleşecek olan cenaze töreni için şirket çalışanları, cenazeyi almaya gitti. Kumar Balasubramaniya’nın titreme nöbeti geçirdiğini fark eden şirket çalışanları, adamın sağ olduğunu fark etti.

Bu sefer soğuktan öldü

Sağlık ekipleri ve polise haber verilen olayda, hastaneye kaldırılan talihsiz adam bu sefer kurtarılamadı.

Salem kentinde kaldırıldığı hastanenin doktorları, Kumar'ın soğuktan vücudu uyuşmuş bir halde getirildiğini, akciğerlere dayalı sorunlar nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Soruşturma başlatıldı

Polisten yapılan açıklamada, “Kaç saat soğutucuda kaldığı bilinmiyor. Ölümün soğutucuda kalmasıyla ilintili olup olmadığı netlik kazanmadı. Araştırılacak.” dendi.

Polis, ailenin konuyla ilgili ihmali olup olmadığının araştırılması için soruşturma açıldığını da duyurdu. Polis şefi, nörolojik sorunları olan Balasubramaniya’nın özel bir hastanede öldüğünün söylediğini ancak ölüm sertifikası olmadığının altını çizdi.

Balasubramaniya’nın eşi, iki kızı ve erkek kardeşiyle yaşadığı belirtildi.