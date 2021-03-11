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Dünya Hindistan'da fabrika yangını! Bir türlü söndürülemedi
Dünya

Hindistan'da fabrika yangını! Bir türlü söndürülemedi

Hindistan'da bir kimya fabrikasında çıkan geniş çaplı yangın kontrol altına alınamadı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 10:59:00 -
Hindistan'da fabrika yangını! Bir türlü söndürülemedi

Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Thane kentinde kimyasal maddelerin üretildiği bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Şu ana kadar ölü ya da yaralı olmazken, fabrikadan yükselen yoğun dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiye erlerinin alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcadığı, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı.

Öte yandan, Hindistan'da Mayıs 2020'den beri meydana gelen 60'tan fazla endüstriyel kazada en az 100 işçinin hayatını kaybettiği, 150'den fazla kişinin de yaralandığı açıklandı.

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