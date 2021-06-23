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Dünya

Hindistan'da, Delta Plus Covid-19 mutasyonun vakaları 40'a yükseldi

Hindistan’da, korona virüsün (Covid-19) B.1.617 Hindistan mutasyonunun ardından ortaya çıkan Delta Plus mutasyonun vaka sayısı 40’a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 14:18:00 -
Hindistan'da, Delta Plus Covid-19 mutasyonun vakaları 40'a yükseldi

Hindistan'da yen tip korona virüsün (Covid-19) B.1.617 Hindistan mutasyonunun ardından daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğu ifade edilen Delta Plus adlı yeni mutasyon görülmüştü. Ülkede toplam Delta Plus mutasyonun vaka sayısının 40' yükseldiği açıklandı.

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamda, “Delta Plus mutasyonu Maharaştra, Kerala ve Madhya Pradesh'te görüldü. Şimdiye kadar 40 vaka tespit edildi. Önemli bir artış yok" denildi. Maharaştra, Kerala ve Madhya Pradesh'e yeni mutasyonun yayılmaması için kalabalıkların ve toplantıların yasaklanmasıyla beraber korona virüse karşı alınan önlemlerin arttırılmaya talimat verildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Hindistan mutasyon virüsünün daha bulaşıcı olduğunu açıklarken yeni belirlenen Delta Plus mutasyonunun ise Hindistan mutasyonundan daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu düşünülüyor. Maharashtra'daki Hindistanlı sağlık uzmanlara göre, Delta Plus ülkede üçüncü bir salgın dalgasını tetikleyebilecek.

Hindistan'da açıklanan son verilere göre toplam korona virüs vaka sayısı 30 milyon 28 bin 709'a ulaşırken korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 390 bin 691 oldu.

 

 

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