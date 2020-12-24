Hindistan'da çiftçilerin yeni tarım yasası protestoları şirket binaları önünde devam edecek

ANKARA (AA) – Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler, eylemlerini büyük şirket binaları önüne taşımaya hazırlanıyor.

Protestoları örgütleyen Tüm Hindistan Köylü Birliğinin (AIKS) Genel Sekreteri Hannan Molla, "Times of India" gazetesine yaptığı açıklamada, 26 Aralık’ta çiftçilerin protestolarını büyük şirket binaları önünde sürdüreceğini ve şirket mallarını boykot çağrısı yapacağını belirtti.

Genel Sekreter Molla, Maharaştra ve Pencap eyaletlerinden gelerek Yeni Delhi’deki protestoya katılan çiftçilerin, yeni tarım yasasıyla ilgili talepleri kabul edilene kadar gösterilere devam edeceğini vurguladı.

Yasanın yürürlükten kaldırılması koşuluyla müzakereye hazır olduklarını ancak hükümetin bu şartı kabul etmediğini ifade eden Molla, "Ülkenin dört bir yanından 500 kişi bir araya geldi ve tek bir yaprak dahi zarar görmedi, bu eşsiz bir hareket. Çiftçilerin tek bir talebi var; o da yasanın geri çekilmesi.’’ ifadelerini kullandı.

- Ana muhalefet lideri Gandhi'den çiftçilere destek

Öte yandan, ana muhalefetteki Kongre Partisi lideri Rahul Gandhi, çiftçi protestolarına destek için tarım yasalarının geri çekilmesini talep eden bir dilekçeyi Cumhurbaşkanı'na sundu.



Gandhi, dilekçeyi sunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin mecliste acil bir oturum düzenleyip yasaları kaldırması gerektiğini savunarak "Başbakan'a, çiftçilerin bu yasalar yürürlükten kaldırılıncaya kadar evlerine dönmeyeceklerini söylemek istiyorum. Hükümet parlamentoyu toplamalı ve bu yasaları geri almalıdır. Muhalefet partileri çiftçilerin ve işçilerin yanında.’’ değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

- Yeni tarım yasaları

Hindistan'da eylül ayında tarım sektörüne serbestlik getiren iki yasanın parlamentoda kabul edilmesinin ardından protestolara başlayan çiftçiler, Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçmişti. Yol üzerindeki polis barikatlarını kaldıran çiftçilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplarla müdahale edilmişti. Eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşıyan çiftçiler, yeni tarım yasalarının, kazançlarını azaltacağından, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağından endişe ediyor.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümeti, parlamentoda eylül ayında kabul edilen yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak ve özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik ederek tarım sektöründe reform amacı taşıdığını savunuyor.

Modi, çiftçilerin eylemlerini başkente taşıması üzerine Uttar Pradeş eyaletinde düzenlediği mitingde, çiftçilerin muhalefet partileri tarafından yanlış yönlendirildiğini ve yeni yasaların, çiftçilerin yararına olduğunu söylemişti.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor. Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019 yıllarında 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.