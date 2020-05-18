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Hindistan’da boya dükkanında yangın: 4’ü çocuk, 7 kişi öldü

Hindistan’da Gwalior kentindeki bir boya dükkanında çıkan yangın sonucu 4’ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:36:20 -
Hindistan’da boya dükkanında yangın: 4’ü çocuk, 7 kişi öldü

Hindistan’da Gwalior kentindeki bir boya dükkanında çıkan yangın sonucu 4’ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde bulunan Gwalior kentindeki bir boya dükkanında yangın çıktı. Alevlerin üst katlarda bulunan dairelere sıçramasıyla 4’ü çocuk, 3’ü kadın olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı. Polis Satyendra Singh Tomar, "Dükkandaki boya son derece yanıcı olduğu için kısa sürede alev aldı ve birinci ve ikinci katlarda yaşayan aileleri hapsetti" dedi.


İtfaiye ekibinin çabaları sonucu alevlerin yaklaşık iki saat sonra kontrol altına alındığı aktarıldı.

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