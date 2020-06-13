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Dünya

Hindistan'da bir günde 11 bin 458 kişi koronavirüse yakalandı

Hindistan'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 386 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 458 kişi virüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 13:54:00 -
Hindistan'da bir günde 11 bin 458 kişi koronavirüse yakalandı

 

 

Hindistan'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 386 kişi yaşamını yitirdi.

"Times of India" internet sitesinde yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 11 bin 458 kişinin virüse yakalandığını belirtti.

Bakanlık ayrıca son 24 saatte 386 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Yeni vaka ve ölümlerle ülkede bugüne dek görülen toplam vaka sayısı 308 bin 993'e, can kaybı sayısı ise 8 bin 884'e çıktı.

Ülkede virüse yakalanan 154 bin 330 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4. ülke konumunda bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 7,5 milyonu aşarken, 400 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

 

 

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