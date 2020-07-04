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Aktüel

Hindistan'da bir eyalette köpek eti satışı yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-04 17:58:47 -
Hindistan'da bir eyalette köpek eti satışı yasaklandı

GAUHATİ (AA) - Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Nagaland eyaletinde köpek eti satışının yasaklandığı bildirildi.

The Indian Express gazetesindeki habere göre, eyalet sekreteri Temjen Toy, eyalet hükümetinin, yemek amaçlı köpek ticaretinin durdurulmasına, köpek pazarlarının, pişmiş ve pişmemiş köpek eti satışının yasaklanmasına karar verdiğini belirtti.

Eyalet hükümeti bu kararı, hafta başında milletvekili ve hayvan hakları aktivisti Maneka Gandhi'nin yaptığı çağrının ardından aldı.

Gandhi'nin eyalette köpek eti satışının yasaklanmasına ilişkin çağrısının ardından 125 binden fazla kişi, Nagaland hükümetinden köpek ticaretinin ve köpek eti satışının yasaklamasını istemişti.

Öte yandan, Nagaland'daki bazı sivil toplum örgütleri eyalet hükümetinin bu kararına tepki gösterdi.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki eyaletlerde köpek eti geleneksel olarak tüketiliyor.

Hayvan hakları savunucusu Uluslararası Uygar Toplum (HSI) örgütü, hükümetin adımını memnuniyetle karşıladı.

HSI, Nagaland'da her yıl 30 bin köpeğin pazarlarda satılmak üzere kaçırıldığını belirtiyor. Örgüt, Mizoram, Tripura ve Arunachal Pradeş gibi ülkenin kuzeydoğusundaki eyaletlerde de her yıl binlerce köpeğin evlerden çalınarak veya sokaklarda yakalanarak pazarlarda satıldığını kaydediyor.

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