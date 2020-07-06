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Dünya

Hindistan'da artan yıldırımların sebebi açıklandı

Hindistan'da mart sonundan bu yana 400'ün üzerinde kişinin ölümüne yol açan yıldırımların bu denli artmasının temel sebebinin iklim değişikliği olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 14:24:00 -
Hindistan'da artan yıldırımların sebebi açıklandı

Hindistan'da mart sonundan bu yana 400'ün üzerinde kişinin ölümüne yol açan yıldırımların bu denli artmasının temel sebebinin iklim değişikliği olduğu açıklandı.

NDTV kanalındaki habere göre, Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde mart sonundan bu yana aralarında çiftçi, işçi ve çobanların bulunduğu 400'ün üzerinde kişi yıldırımlar dolayısıyla hayatını kaybetti. Son 10 günde sadece Bihar eyaletinde 147 kişi yaşamını yitirirdi.

Bihar Afet Yönetimi Bakanı Lakshmeshwar Rai, yaptığı açıklamada, hava uzmanları, bilim adamları ve yetkililerden konuyla ilgili bilgi aldığını dile getirerek, artan yıldırımların arkasındaki temel sebebin iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı yükselen sıcaklar olduğunu bildirdi.

Biharlı yetkililer, haziran ve eylül arasındaki muson sezonunda yıldırımların normal olduğunu ancak bu yıl henüz sezonun başındayken yıldırım isabet etmesi dolayısıyla ölenlerin sayısının yıllık ortalamayı aştığını belirtiyor.

Geçen yıl muson sezonunda Bihar'da 170 kişi yaşamını yitirmişti.

Eyalette, olası yıldırımlar konusunda halkı daha önceden uyarması için mobil telefon uygulaması geliştirilse de çok sayıda çiftçinin akıllı telefonu bulunmuyor.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. Hindistan'da her yıl 2 bin civarı kişi yıldırım çarpmaları sonucu hayatını kaybediyor.

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Yorumlar

TcVatanseverTc

Küçük alametlerden üçü hiç gerçeklemedi; 1- Susuzluk ve su için savaşlar 2- Şehirlerden köylere kaçış 3- Yıldırım çarmasından dolayı hergün insanların ölmesi hatta bu o kadar çoğalcak ki bugün filan filan öldü denecek kadar... NERDEEE BÜYÜK ALÂMETLER ÇIKTI DİYENLER, KULAKLARI ÇINLASIN!
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RI

Yıldırımların sebebi zulüm....
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