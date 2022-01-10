  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kazakistan’ı Türkiye çözer

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatınızı alıp ayrılabilirsiniz

'Paranızın yüzde 10'unu altın yapın' diyen dünyaca ünlü yatırımcı bu kez korkutttu: Yukarı gidecek

Meteoroloji'den 'sarı kod'lu uyarı: İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor!

Gönül Dağı 47. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Ramazan tutuklanıyor

Erdoğan’dan flaş talimat: Muhalefet ile görüşün, destek gelirse düzenleme yapalım

Altın ve dolar konusunda uyaran ünlü ekonomist net konuştu! "Bu fiyatları beklemeyin"

Milli muharip uçağın tasarlandığı tesise girildi! Türkiye'yi uçuracak ekip 7/24 mesaide

Bosna Hersek karıştı! "Sırplar işgale geliyor"

10 Ocak 1996: Cumhurbaşkanı Demirel’in Hükümeti Kurma Görevini Erbakan’a Vermesi
Gündem Hindistan'da 2 Müslüman katledildi!
Gündem

Hindistan'da 2 Müslüman katledildi!

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çıkan çatışmada 2 direnişçinin şehit edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 14:30:00 -
Hindistan'da 2 Müslüman katledildi!

Ülke basınındaki habere göre, polis yetkilileri, Kulgam bölgesinde Hassanpora köyünde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma çıktığını belirtti.

Yetkililer, çatışmada 2 direnişçinin öldüğünü kaydetti.

Hindistan hükümetinin verdiği rakamlara göre, geçen yıl içerisinde Keşmir vadisinde en az 170 direnişçi, 34 sivil ve 30 Hindistan askeri öldü.

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskılarını yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyelerini gözaltına almıştı.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Bölgede yıllardır süren çatışmalarda, on binlerce sivil, direnişçi ve hükümet güçlerine bağlı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay