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Aktüel

Hindistan’da 11 Pakistanlı göçmen ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-09 17:59:13 -
Hindistan’da 11 Pakistanlı göçmen ölü bulundu

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Racastan eyaletinde 11 Pakistanlı göçmenin bir çiftlikte ölü bulunduğu bildirildi.

Indian Express gazetesindeki habere göre, yetkililer, eyaletin Jodhpur şehrinde 11 Pakistanlı Hindu göçmenin bir çiftlikte ölü bulunduğunu belirtti.

Yetkililer, göçmenlerin ölüm sebeplerinin henüz bilinmediğini kaydederken, olay yerindeki kimyasal koku sebebiyle söz konusu kişilerin intihar etmiş olabileceğini kaydediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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