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Hindistan’a haşhaş tohumu ihracatı tekrar başlıyor

Türkiye’den Hindistan’a beyaz haşhaş ihracatında yaşanan sorun, elektronik ortamda takip edilecek bir online sistem kurularak çözüldü.

30 Haziran 2019 Pazar 11:41
Hindistan’a haşhaş tohumu ihracatı tekrar başlıyor

Türkiye’den Hindistan’a beyaz haşhaş ihracatında yaşanan sorun, elektronik ortamda takip edilecek bir online sistem kurularak çözüldü.


Türkiye’nin önemli ihraç ürünlerinden beyaz haşhaşta en büyük alıcı Hindistan tarafında yaşanan sorunlar nedeniyle son 3 yılda üç kez kesintiye uğramıştı. Türkiye ve Hindistan tarafında yetkili kurumlar ve bakanlıklar düzeyinde yürütülen temaslar sonrasında Türkiye’den Hindistan’a beyaz haşhaş ihracatı elektronik ortamda takip edilecek bir online sistem kurularak sorun çözüldü.


Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci, Türkiye’den Hindistan’a yapılan beyaz haşhaş ihracatının yüzde 98’inin kendi birliklerine üye ihracatçılar tarafından yapıldığını Hindistan’a beyaz haşhaş ihracatında yaşanan tıkanıklığın giderilmesi adına 3 yıldır yoğun bir çaba içinde olduklarını kaydetti. Hindistan’a haşhaş ihracatının kayda alınması için tarafların online sistem üzerinde mutabık kaldıklarını bu amaçla bir yazılım yaptırdıklarını belirten Terci, "Son olarak Hindistan makamları 25 Haziran tarihinde satış sözleşmeleri ve izin aşamaları için gerekli talimatlarını internet sayfalarına koyarak süreci yürütmeyi başlattı. Biz de Ege İhracatçı Birliklerinde düzenlediğimiz toplantı ile haşhaş ihracatçılarımıza yeni kurduğumuz online sistemi tanıttık ve nasıl kullanacakları ile ilgili eğitim verdik. Online sistemde Ege İhracatçı Birlikleri, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Hindistan tarafının onayları sonucunda yıllık 50 milyon doları aşan haşhaş tohumu ihracatında yaşanan duraklamaların önüne geçmiş olduk. Bundan sonraki süreçte ihracatımız sağlıklı bir şekilde gerçekleşecek. 2018 ürünü haşhaşı 31 Temmuz tarihine ihraç etmemiz isteniyor. Haşhaş ihracatçılarını yoğun bir süreç bekliyor. Bu sürenin uzatılması adına da girişimlerimiz sürüyor" diye konuştu.



"Önemli bir pazar"


Online sistemin kurulması sürecinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçmiş dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar, Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçiliği ve Yeni Delhi Ticaret Müşavirliği, Toprak Mahsulü Ofisi Alkoloid Daire Başkanlığının büyük desteğini gördüklerini ifade eden Terci, "Haşhaş üreticilerimiz ve haşhaş ihracatçılarımız adına online sistem kurulmasında ve ihracatımızın önünün açılmasındaki katkı ve desteklerine şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye’den son yıllarda ortalama 60-65 milyon dolarlık haşhaş tohumu ihracatı yapılırken bu ihracatın yüzde 98’i Ege İhracatçı Birliklerinden yapılıyor ve yüzde 85’i Hindistan’a ihraç ediliyor. Sektörümüz açısından Hindistan böylesine önemli bir pazar" diyerek sözlerini noktaladı.


Türkiye’den Hindistan’a beyaz haşhaş tohumu ihracatının kesintisiz şekilde yapılmasına olanak sağlayan India Poppy Seed OnLine System isimli online sistem 1 Temmuz tarihinde hizmet vermeye başlayacak.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 11:41
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