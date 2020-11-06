Hindistan ve Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayısı artarken, Çin'de kontrollü seyrediyor.



Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 670 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 124 bin 985'e yükseldi.



Nüfusu 1,3 milyarı aşan ülkede son 24 saatte 47 bin 683 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 411 bin 724’e çıktı, 7 milyon 765 bin 966 kişi de iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.



- Çin



Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 30'u yurt dışı kaynaklı, 36 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.



Yurt içi kaynaklı 6 vaka, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde saptandı. Bölgede, son günlerde saptanan vaka sayısı 78'e çıktı.



Nüfusu 1,4 milyarı aşan ülkede, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 151’e yükseldi.



Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 98 kişi iyileşti.

