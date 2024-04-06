Hindistan Pakistan'ı kınadı! Hindistanlı bakan: Sınır ötesinde şüphelileri takip edeceğiz... İlan edildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hindistan'ın Pakistan içinde keyfi olarak 'terörist' ilan ettiği sivilleri yargısız infaz etmeye hazır olduğunu iddia etmesi, suçluluğunun açık bir itirafıdır." denildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh'in saldırı düzenleyip ardından Pakistan'a kaçan "tüm saldırganları öldürmek için ülkeye girileceği" açıklamasını "provokatif" olarak değerlendirerek kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hindistan'ın Pakistan içinde keyfi olarak 'terörist' ilan ettiği sivilleri yargısız infaz etmeye hazır olduğunu iddia etmesi, suçluluğunun açık bir itirafıdır." denildi.

Singh'in cuma yaptığı açıklamalar, İngiliz The Guardian gazetesinin Hindistan hükümetinin "yabancı topraklarda barınan eden teröristleri" hedef alan daha geniş bir planın parçası olarak 2020'den bu yana Pakistan'da yaklaşık 20 kişiyi öldürdüğünü belirten bir rapor yayınlamasının ardından geldi.

Hindistan ve Pakistan arasındaki tansiyon, 2019'da Keşmir'de bir Hint askeri konvoyuna düzenlenen intihar saldırısının Pakistan merkezli militanlarla bağlantılı olduğunun ortaya çıkması üzerine yükselmişti.

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Yeni Delhi bu olayın ardından Pakistan'daki bir militan üssüne hava saldırısı düzenlemişti.

Ayrıca Pakistan bu yılın başlarında, iki vatandaşının kendi topraklarında öldürülmesiyle Hint ajanlarını ilişkilendiren güvenilir kanıtlara sahip olduğunu duyurmuş fakat Hindistan bu açıklamanın "yanlış ve kötü niyetli bir propaganda" olduğunu belirtmişti.