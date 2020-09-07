Hindistan koronavirüste dünya rekoru kırdı!

Asya ülkesi Hindistan'da koronavirüs salgını son hızıyla yayılmaya devam ediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 1016 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Verilere göre, son 24 saatte 90 bin 802 yeni Kovid-19 vakası tespit edilen Hindistan, Brezilya'nın rekorunu geçerek 1 günde gerçekleşen vaka sayısı artışında dünya rekorunu kırmış oldu..

Böylece toplam vaka sayısı ise 4 milyon 204 bin 613'e yükseldi. Toplam iyileşen sayısı 3 milyon 250 bin 429 oldu.

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke" konumunda bulunuyor.