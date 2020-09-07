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Dünya Hindistan koronavirüste dünya rekoru kırdı!
Dünya

Hindistan koronavirüste dünya rekoru kırdı!

Hindistan'da bir günde kaydedilen yeni vaka sayısı, 90 bin 802 oldu. Böylece Hindistan koronavirüste dünya rekoru kırmış oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 15:55:00 -
Hindistan koronavirüste dünya rekoru kırdı!

Asya ülkesi Hindistan'da koronavirüs salgını son hızıyla yayılmaya devam ediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 1016 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 

Verilere göre, son 24 saatte 90 bin 802 yeni Kovid-19 vakası tespit edilen Hindistan, Brezilya'nın rekorunu geçerek 1 günde gerçekleşen vaka sayısı artışında dünya rekorunu kırmış oldu..

Böylece toplam vaka sayısı ise 4 milyon 204 bin 613'e yükseldi. Toplam iyileşen sayısı 3 milyon 250 bin 429 oldu.

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke" konumunda bulunuyor.

 

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